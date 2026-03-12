Inscription
#Roman francophone

Jehanne

Violaine Bérot

Violaine Bérot
Violaine Bérot revisite la légende de Jeanne d'Arc sous la forme d'un monologue intérieur bouleversant. " Je m'appelle Jehanne. J'ai dix-neuf ans. Dans peu de temps je serai morte... " : ainsi débute le récit, où la jeune femme, promise au bûcher, va livrer sa vérité sur l'amour fou qui l'a dévorée. " Dans un style à la fois sobre et intense, l'autrice inverse les rôles : celle qu'on croyait " sainteté " devient incarnation du désir, et celui que l'Histoire a retenu comme bourreau ou monstre se révèle tout à coup être un être déchiré par le devoir et l'abnégation. Le décor historique n'est ici que toile de fond d'une exploration intime du désir, du corps, de la mort et de la quête de sens.

Par Violaine Bérot
Libretto

Auteur

Violaine Bérot

Editeur

Libretto

Genre

Littérature française

Jehanne

Violaine Bérot

Paru le 12/03/2026

122 pages

Libretto

8,30 €

ActuaLitté
9782369149750
© Notice établie par ORB
