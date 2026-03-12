Violaine Bérot revisite la légende de Jeanne d'Arc sous la forme d'un monologue intérieur bouleversant. " Je m'appelle Jehanne. J'ai dix-neuf ans. Dans peu de temps je serai morte... " : ainsi débute le récit, où la jeune femme, promise au bûcher, va livrer sa vérité sur l'amour fou qui l'a dévorée. " Dans un style à la fois sobre et intense, l'autrice inverse les rôles : celle qu'on croyait " sainteté " devient incarnation du désir, et celui que l'Histoire a retenu comme bourreau ou monstre se révèle tout à coup être un être déchiré par le devoir et l'abnégation. Le décor historique n'est ici que toile de fond d'une exploration intime du désir, du corps, de la mort et de la quête de sens.