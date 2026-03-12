Inscription
#Roman francophone

Ys

Johanna Hess

Ys
Voilà un récit poétique où les oncles sont des ogres tendres, les mères des coraux, les pères des morceaux de caoutchouc, et où le vent parle à toute une famille au travers des branches du sapin. Une tempête s'annonce et bientôt, toute une famille se retrouve prise dans un déluge qui la fera passer d'un monde à l'autre, de la côte bretonne aux paysages du fond des océans où sa danse de fête se poursuivra. Dans une narration fragmentée et imagée, Johanna Hess nous livre sa version moderne et très personnelle de la légende de la cité d'Ys. Quelles fautes, ou quelles joies, nous vaudront de nous retrouver engloutis ?

Par Johanna Hess
Chez Editions de La Crypte

Auteur

Johanna Hess

Editeur

Editions de La Crypte

Genre

Poésie

Ys

Johanna Hess

Paru le 03/03/2026

Editions de La Crypte

15,00 €

9782367390093
