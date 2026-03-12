Catalogue de l'exposition qui s'est déroulée à Topographie de l'art (Paris 3e) du 14 novembre 2025 au 15 janvier 2026. Les oeuvres de 28 artistes qui ont travaillé en duos ici présentées : Marcella Barceló, Caroline Bartal, Mark Brusse, Daniel Buren, Chantalpetit, Mei-Tsen Chen, Robert Combas, Pablo Cueco, Jacqueline Dauriac, Inès Di Folco, Anand Duraikannu, Fabienne Gaston-Dreyfus, Brion Gysin, Simon Spang Hanssen, Marine Joatton, Ladislas Kijno, Peter Klasen, Margault Lamoureux, Kristell Loquet, Ramuntcho Matta, Ivan Messac, Martine Mougin, Jean-Luc Parant, Sylvie Reymond-Lépine, Christophe Robe, Guy Rougemont, Marie-France Schneider, Nobuko Watanabe B. Comment trouver et en même temps échapper à son propre langage. Comment faire entrer le langage de l'autre en soi ? Comment faire s'interpénétrer deux oeuvres pour qu'elles n'en fassent plus qu'une troisième ? Comment réapprendre à regarder avec les yeux de l'autre ? Comment réapprendre à toucher avec les mains de l'autre ? C'est tout le pari de cette exposition d'oeuvres créées à quatre mains.