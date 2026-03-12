Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

L'invité de dernière minute

Jason Rekulak

ActuaLitté
Les invités sont arrivés. Le mariage est sur le point d'être célébré. Pour le meilleur, mais peut-être surtout pour le pire... Le nouveau thriller domestique impossible à lâcher. Frank n'a pas vu sa fille depuis des années. Alors quand Maggie l'invite à son mariage dans le New Hampshire, il est fou de joie. Et déterminé à réparer le passé. En arrivant dans la luxueuse propriété de la belle-famille de Maggie, Frank découvre que celle-ci va épouser Aidan Gardner, le fils d'un célèbre milliardaire. Très vite, il comprend qu'il n'a pas sa place au sein de cette élite. Mais, pour sa fille, Frank redouble d'efforts pour tisser des liens avec ses hôtes. En vain : Aidan, le fiancé, est renfermé et distant. Maggie n'a pas une minute à consacrer à son père. Frank sent que, derrière l'apparente perfection des Gardner, quelque chose cloche. D'autant plus que les habitants de la région sont d'une inquiétante hostilité envers eux... Frank parviendra-t-il à percer les secrets des Gardner avant que sa fille ne se lie à eux pour toujours ?

Par Jason Rekulak
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Jason Rekulak

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Thrillers

L'invité de dernière minute

Jason Rekulak trad. Séverine Quelet

Paru le 12/03/2026

400 pages

Editions Les Escales

22,90 €

9782365699686
