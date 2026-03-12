Inscription
Philibert Vrau et Camille Féron-Vrau

Will Conquer, Charles-Marie Rigail

Philibert Vrau (1829-1905) et son beau-frère Camille Féron-Vrau (1831-1908) ont traversé le xixe siècle et la révolution industrielle avec la volonté de faire de leurs activités économiques une oeuvre chrétienne. Entrepreneurs associés dans l'industrie textile, ils ont fait la richesse de la région lilloise et se sont démarqués par les bonnes conditions de travail qu'ils accordaient aux ouvriers de leurs usines. Ils ont plus largement contribué à faire vivre l'Eglise, dans son rôle social mais aussi intellectuel, notamment en soutenant l'Institut catholique de Lille. Associés et indissociables, devenus des figures du catholicisme social français, ils font l'objet d'un procès en béatification ouvert en 1912.

Chez Editions Première Partie

Auteur

Editeur

Editions Première Partie

Genre

Vie religieuse

Paru le 12/03/2026

150 pages

18,00 €

9782365264495
