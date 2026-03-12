Deviens qui tu es

Donne-moi la beauté intérieure et que l'extérieur soit toujours en accord avec l'intérieur. Socrate En établissant de multiples correspondances entre l'univers des philosophes de l'antiquité grecque et notre monde contemporain, l'auteur nous initie à une sagesse éternellement moderne. Un ouvrage en trois grandes parties : La beauté ou le monde à l'endroit ; La tragédie ou le monde à l'envers ; La sagesse ou la vie retrouvée . On y traverse tous les aspects de l'existence, du destin, de la démesure humaine et sociale, sans oublier la démagogie ambiante. Il nous donne tous les repères possibles pour une meilleur connaissance de soi en revisitant les mythes du passé et du présent.