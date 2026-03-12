Surveiller et punir en Chine

Le contrôle de la déviance et la réforme des mentalités sont au coeur du système mis en place par Mao avant même son arrivée au pouvoir. Institutions, comités de voisinage, camps de rééducation ciblent d'abord les " ennemis de classe ", puis l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui facilités par les nouvelles technologies de surveillance, le maillage systématique et le laogai - goulag chinois - restent un instrument central du pouvoir. Ce livre donne voix aux victimes de ce système d'asservissement.