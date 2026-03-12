Inscription
#Imaginaire

En pleine lumière

Claudia Gray

ActuaLitté
L'ultime roman YA de La Haute République ! LE SEUL MOYEN DE VAINCRE CE QUI CROIT DANS LES TENEBRES EST DE LE METTRE EN PLEINE LUMIERE. Un mal mystérieux connu sous le nom de fléau continue à ravager les mondes de la République. Le Chevalier Jedi Reath Silas et une équipe de scientifiques travaillent d'arrache-pied pour trouver un remède, bien conscients que le temps leur est compté. C'est à présent Kashyyyk, la planète natale des Wookiees, qui est touchée. Accompagné de personnes de confiance, comme son ancien maître, Cohmac Vitus, la jeune scientifique Avon Starros et l'équipage du Vaisseau, ainsi que d'autres individus auxquels il ne peut se fier, tels Nan, l'espionne nihil, et Azlin Rell, l'adepte du côté obscur, Reath part en mission sur Kashyyyk pour tenter de contenir l'infection. Cependant, le fléau n'est pas le seul danger qui a envahi le monde des Wookiees. Des Drengir s'y sont rendues pour des raisons que ces horribles plantes carnivores douées de conscience ignorent elles-mêmes, manipulées par une sinistre scientifique nihil. Assaillis de toutes parts, Reath et son équipe devront se surpasser pour défendre Kashyyyk. La clé de la victoire se trouve peut-être au coeur même de cette paisible planète...

Par Claudia Gray
Chez Pocket

|

Auteur

Claudia Gray

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

En pleine lumière

Claudia Gray trad. Julien Bétan

Paru le 12/03/2026

384 pages

Pocket

10,70 €

ActuaLitté
9782266358293
© Notice établie par ORB
