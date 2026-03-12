Inscription
Diana in love

Jen Besser, Shana Feste

Le deuxième volet d'une trilogie fascinante sur le désir "Que dire à un homme qu'on a aimé plus que tout et qui est désormais un étranger ? " Fraîchement séparée, Diana profite d'un déplacement professionnel pour découvrir Paris, la ville de l'amour et de tous les possibles. Elle y renoue avec la femme fougueuse et spontanée qui sommeillait en elle : celle que Jasper, son amour perdu, a aimée, celle qu'Oliver, son ex-mari, a épousée, puis quittée. Mais toutes les parenthèses, aussi envoûtantes soient-elles, sont éphémères. Diana trouvera-t-elle le moyen de faire durer cette renaissance tant désirée ?

Diana in love

Jen Besser, Shana Feste trad. Anna Souillac

Paru le 12/03/2026

320 pages

Pocket

9,00 €

