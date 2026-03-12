L'affaire Eugène Weidmann 1937-1939 - Un fait divers historique

Paris. 1937. Eugène Weidmann assassine cinq innocents. Arrêté en 1939, il sera le dernier guillotiné public en France. Une affaire qui a défrayé la presse et exalté les foules. Elle est racontée en 4 épisodes à la manière d'un feuilleton. Episode 2 : Une saison de meurtres : le meurtre d'une jeune Américaine, une demande de rançon. Le trio sombre dans le crime. A l'été 1937, tandis que Paris s'illumine sous les fastes de l'Exposition universelle, une ombre s'étend sur la paisible commune de La Celle-Saint-Cloud. Dans la villa La Voulzie, Eugène Weidmann, charmeur au regard de velours, ourdit une spirale criminelle infernale. Avec son complice Roger Million et la troublante Colette Tricot, il aménage une pièce en cellule, prête à enfermer ceux qu'il désigne comme proies. Sous ses faux noms et ses airs d'homme du monde, il attire dans sa villa ses futures victimes. Ses cibles : des personnes bien nées, riches, à la famille desquelles réclamer des rançons. Bientôt, c'est le tour de la danseuse Jean de Koven, jeune américaine, tombée sous le charme de Weidmann. Invitée dans la villa, le piège se referme sur elle : somnifère, séquestrée, étranglée... et enterrée dans le jardin. Viennent ensuite les lettres de rançon, les télégrammes mensongers, les fausses pistes. La police hésite, la presse s'enflamme. Weidmann, lui, garde son sang-froid et repart en chasse sous d'autres noms, d'autres promesses, il attire de nouveaux innocents. Jusqu'à ce jeune entrepreneur, séduit par la perspective d'un contrat juteux... et condamné sans le savoir.