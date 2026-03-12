Les Rubans rouges

Le roman d'une jeune fille bien dans son époque, Marine, qui, en remontant le fil de l'histoire de son aïeule au Canada, va délier des secrets de famille. Et révéler la bouleversante actualité sur les femmes autochtones. Par l'autrice des Amants de la Rivière-Rouge . Il a suffi d'une simple lettre, trouvée dans un grenier rempli de souvenirs, pour que le cours tranquille de la vie de Marine bascule. L'étudiante vendéenne y découvre un pan enfoui de son histoire familiale, dont celle de son aïeule Louise. Une personnalité forte qui, au siècle passé, a osé braver les siens et partir pour le Manitoba. En Marine naît peu à peu le désir de connaître sa famille canadienne. Elle quitte alors ses parents et son petit ami pour vivre là-bas pendant quelques mois. A Winnipeg, elle en apprend davantage sur cette Louise fascinante et ce, grâce à deux rencontres déterminantes : Zacharie et Beau, qui vont aussi lui ouvrir les yeux sur la tragédie qui touche plusieurs provinces du Canada, symbolisée par des rubans rouges accrochés le long des routes en hommage à des Autochtones assassinées. Un voyage initiatique qui va bouleverser les certitudes de Marine. A partir d'un secret de famille se déploie un magnifique roman de femmes, sur la filiation et l'histoire méconnue d'une province du bout du monde.