Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les Rubans rouges

Marie-France Desmaray

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le roman d'une jeune fille bien dans son époque, Marine, qui, en remontant le fil de l'histoire de son aïeule au Canada, va délier des secrets de famille. Et révéler la bouleversante actualité sur les femmes autochtones. Par l'autrice des Amants de la Rivière-Rouge . Il a suffi d'une simple lettre, trouvée dans un grenier rempli de souvenirs, pour que le cours tranquille de la vie de Marine bascule. L'étudiante vendéenne y découvre un pan enfoui de son histoire familiale, dont celle de son aïeule Louise. Une personnalité forte qui, au siècle passé, a osé braver les siens et partir pour le Manitoba. En Marine naît peu à peu le désir de connaître sa famille canadienne. Elle quitte alors ses parents et son petit ami pour vivre là-bas pendant quelques mois. A Winnipeg, elle en apprend davantage sur cette Louise fascinante et ce, grâce à deux rencontres déterminantes : Zacharie et Beau, qui vont aussi lui ouvrir les yeux sur la tragédie qui touche plusieurs provinces du Canada, symbolisée par des rubans rouges accrochés le long des routes en hommage à des Autochtones assassinées. Un voyage initiatique qui va bouleverser les certitudes de Marine. A partir d'un secret de famille se déploie un magnifique roman de femmes, sur la filiation et l'histoire méconnue d'une province du bout du monde.

Par Marie-France Desmaray
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Marie-France Desmaray

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Pays de la Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Rubans rouges par Marie-France Desmaray

Commenter ce livre

 

Les Rubans rouges

Marie-France Desmaray

Paru le 12/03/2026

320 pages

Presses de la Cité

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258212442
9782258212442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.