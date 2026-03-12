Le chef-d'oeuvre qui a propulsé Siegfried Lenz au rang des plus grands écrivains allemands contemporains. Perdue dans la mélancolique mer du Nord, une prison située sur une île au large de Hambourg accueille de jeunes délinquants. Siggi Jepsen y est enfermé pour avoir rendu copie blanche lors d'une épreuve de rédaction. Ce n'est pas qu'il n'ait rien à dire sur le sujet " Les joies du devoir ", au contraire. Dans l'isolement de sa cellule, il se remémore ce qui a fait basculer sa vie. En 1943, son père, officier de police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures antisémites à l'encontre de l'un de ses amis d'enfance, le peintre Max Nansen. Siggi remet alors en cause l'autorité paternelle et va tout faire pour sauver son ami et son oeuvre. Véritable chef-d'oeuvre, La Leçon d'allemand construit le magnifique tableau d'une petite bourgade pendant la guerre, ainsi qu'une profonde réflexion sur la puissance de l'art, la responsabilité et le sens du devoir. ------------------------------------ " La Leçon d'allemand se donne comme un vibrant réquisitoire contre l'obéissance aveugle, ainsi qu'une profonde méditation sur la culpabilité du peuple allemand endoctriné par le régime nazi. L'art y est mis en exergue en tant que symbole de résistance et de liberté. C'est aussi cette leçon que l'on retiendra... " Le Figaro " Le grand roman de Siegfried Lenz, l'écrivain de l'après-guerre le plus célèbre et le plus lu dans son pays. " Le Monde