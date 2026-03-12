Le chef-d'oeuvre retrouvé de Sebastian Haffner. Phénomène de librairie en Allemagne : plus de 100 000 exemplaires vendus ! Paris, années 1930. Le jeune stagiaire en droit Raimund quitte Berlin pour la capitale française afin de rendre visite à sa petite amie, Teddy, une jeune femme vive et libre d'esprit. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, une époque où la vie est encore pleine d'éclat. Teddy et sa joyeuse bande écument cafés et restaurants, ivres de leur liberté, conscients que cela ne durera pas. Mais Raimund espère que Teddy, adorée de tous, le choisira. Adieux a été écrit durant l'automne 1932, s'inspirant de l'expérience de l'auteur à Paris au printemps précédent. Publié pour la première fois en Allemagne en 2025, il résonne de sa douce mélancolie dans les temps troublés qui sont les nôtres.