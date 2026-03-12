Dieu, ou comment s'en débarrasser

Dieu est mort, veut-on croire, mais il encombre encore. L'incroyant aimerait le faire taire pour de bon. Le croyant, lui, ne veut pas se débarrasser de Dieu, mais le dégager de ce qui l'enfouit. Théologien aguerri, Thierry-Dominique Humbrecht explore ici les strates d'oubli, de malentendus et de fausses évidences qui ont enseveli la question de Dieu dans la culture occidentale. L'athéisme classique n'a pas rendu les armes ! Il continue son oeuvre d'ensablement, suggérant que tout pourrait n'être que matière. Voilà un premier défi pour le théologien, qui doit par ailleurs affronter une fausse idée de la providence : si Dieu fait tout, pourquoi rien ne marche ? Enfin, un péril plus redoutable : trop souvent, l'annonce de l'Evangile a été bridée par ceux-là mêmes qui auraient dû en être les hérauts. De lâchetés en renoncements, la tentation du consensus et de la respectabilité a étouffé la force de la prédication. L'enjeu est immense : à vouloir se débarrasser de Dieu, c'est l'homme lui-même et sa liberté qui vacillent.