Nous, les nouveaux baptisés

Incroyable surprise en France – divine surprise pour les catholiques ! Alors qu'aucun signe ne le laissait prévoir, des milliers d'adultes demandent soudain le baptême ! Parmi eux, Joshua. Ce livre raconte son chemin improbable : de l'athéisme tranquille d'une génération sans repères à la découverte bouleversante de l'Evangile. Un témoignage intime sur la conversion, mais aussi l'autoportrait de cette génération qui surgit et bouscule les routines de l'Eglise. Pourquoi demandent-ils le baptême ? Qu'espèrent ces nouveaux baptisés ? De quoi sont-ils le printemps ? Joshua Colin répond avec l'enthousiasme des néophytes et va plus loin : il récapitule avec franchise et audace tout ce que le christianisme peut apporter maintenant à notre pays, dans les domaines du travail, de l'écologie, de l'art, de la vie affective... Un éclairage plein de fraîcheur sur le phénomène qui redessine le visage du catholicisme français. Etudiant à l'université Paris-Dauphine, Joshua Colin a 22 ans. Il fait partie des 17 000 baptisés de Pâques 2025 en France. Il appartient à cette génération qui redécouvre le christianisme à l'âge adulte, par conviction et dans l'émerveillement.