Votre enfant est fasciné par chaque véhicule qui passe ? Ce Kididoc répond à toutes les questions qu'il se pose sur les transports... Sur terre, sur la mer et dans le ciel : ce livre explore tous les véhicules qui nous entourent. Où se trouve le moteur de la voiture ? Quel train roule sous la terre ? Quel avion peut se poser sur l'eau ? Que veulent dire les panneaux ronds rouges ? Comment avance la planche à voile ? Chaque question trouve sa réponse grâce aux mécanismes du livre : volets à soulever, roues à tourner, tirettes à actionner... Les enfants découvrent ainsi le fonctionnement concret des transports du quotidien et comprennent les règles de circulation qui régissent nos déplacements ! Pour explorer terre, mer et ciel avec des animations à partir de 5 ans.