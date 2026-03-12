Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Les véhicules

Hélène Convert, Michèle Longour

Votre enfant est fasciné par chaque véhicule qui passe ? Ce Kididoc répond à toutes les questions qu'il se pose sur les transports... Sur terre, sur la mer et dans le ciel : ce livre explore tous les véhicules qui nous entourent. Où se trouve le moteur de la voiture ? Quel train roule sous la terre ? Quel avion peut se poser sur l'eau ? Que veulent dire les panneaux ronds rouges ? Comment avance la planche à voile ? Chaque question trouve sa réponse grâce aux mécanismes du livre : volets à soulever, roues à tourner, tirettes à actionner... Les enfants découvrent ainsi le fonctionnement concret des transports du quotidien et comprennent les règles de circulation qui régissent nos déplacements ! Pour explorer terre, mer et ciel avec des animations à partir de 5 ans.

Par Hélène Convert, Michèle Longour
Chez Nathan

|

Auteur

Hélène Convert, Michèle Longour

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

Les véhicules

Hélène Convert, Michèle Longour

Paru le 12/03/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

