Pour découvrir la vie à la ferme avec des animations authentiques. A travers des volets à soulever, des roues à tourner et des tirettes à actionner, votre enfant découvre comment vivent vraiment les vaches et les poules. Parmi les questions abordées : Comment trait-on les vaches ? Où vivent les poules, les cochons ? Qu'est ce qu'une poule pondeuse ? A quelle période se font les moissons ? Que contient le silo ? Pour les petits curieux et curieuses avides de réponses, dès 5 ans.