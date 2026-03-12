Inscription
#Album jeunesse

La ferme

Charlotte Roederer, Anne-Sophie Baumann

Pour découvrir la vie à la ferme avec des animations authentiques. A travers des volets à soulever, des roues à tourner et des tirettes à actionner, votre enfant découvre comment vivent vraiment les vaches et les poules. Parmi les questions abordées : Comment trait-on les vaches ? Où vivent les poules, les cochons ? Qu'est ce qu'une poule pondeuse ? A quelle période se font les moissons ? Que contient le silo ? Pour les petits curieux et curieuses avides de réponses, dès 5 ans.

Par Charlotte Roederer, Anne-Sophie Baumann
Chez Nathan

Auteur

Charlotte Roederer, Anne-Sophie Baumann

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

La ferme

Charlotte Roederer, Anne-Sophie Baumann

Paru le 12/03/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

9782095059576
