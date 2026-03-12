Les Artisans du désordre

Tempête sur le palais, pirates sans pitié et île secrète : une épopée en haute mer loufoque et riche en rebondissements pour Cordélia et son équipage ! Entre les éclats de magie qui sèment le chaos dans les rues de Londres et un chapeau royal incontrôlable, voilà Cordelia Chapelier accusée de trahison à la couronne. Avec ses amis Sam et Lulu, elle embarque à bord du navire de son père, Prospero, déterminée à trouver le responsable de cette conspiration. Il faut sauver l'honneur de la Maison Chapelier une bonne fois pour toutes !