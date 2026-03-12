La jeune Jacob Allegra, hantée par la disparition récente de son frère, passe l'été de ses seize ans dans la Drôme, où elle a accepté de participer au tournage d'un film. Elle y rencontre Ardente, une adolescente blessée elle aussi. Bientôt, Jacob ne peut plus se passer d'elle... Déployant une atmosphère à la fois sensuelle et mélancolique, Emmanuelle Fournier-Lorentz peint des personnages égarés, portés par une écriture à la séduction vénéneuse.