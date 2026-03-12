Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Guide pour composter en appartement

Jean-Paul Tranchant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Epluchures, restes de repas, déchets verts... les biodéchets représentent encore 30% de nos poubelles ménagères. Pourtant, correctement recyclés, ils peuvent être valorisés en engrais pour nos jardinières. Après avoir présenté les principes du compostage, Jean-Paul Tranchant explore trois méthodes pour recycler ses biodéchets dans l'espace exigu d'un appartement : le bokashi, technique japonaise de lacto-fermentation ; le lombricompostage, basé sur l'action de vers ; et la méthode Enso, une technique inédite permettant d'obtenir un compost mûr en seulement trois mois. Testées, comparées et évaluées avec rigueur, ces solutions sont faciles à mettre en oeuvre avec peu de matériel. L'auteur explique également comment éviter tous les effets indésirables - odeurs, moucherons... - qui peuvent décourager. Avec ce guide, recycler ses biodéchets n'a jamais été aussi simple !

Par Jean-Paul Tranchant
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-Paul Tranchant

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Eco-gestes, éco-citoyenneté

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide pour composter en appartement par Jean-Paul Tranchant

Commenter ce livre

 

Guide pour composter en appartement

Jean-Paul Tranchant

Paru le 12/03/2026

96 pages

Editions Gallimard

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073128270
9782073128270
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.