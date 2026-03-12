Guide pour composter en appartement

Epluchures, restes de repas, déchets verts... les biodéchets représentent encore 30% de nos poubelles ménagères. Pourtant, correctement recyclés, ils peuvent être valorisés en engrais pour nos jardinières. Après avoir présenté les principes du compostage, Jean-Paul Tranchant explore trois méthodes pour recycler ses biodéchets dans l'espace exigu d'un appartement : le bokashi, technique japonaise de lacto-fermentation ; le lombricompostage, basé sur l'action de vers ; et la méthode Enso, une technique inédite permettant d'obtenir un compost mûr en seulement trois mois. Testées, comparées et évaluées avec rigueur, ces solutions sont faciles à mettre en oeuvre avec peu de matériel. L'auteur explique également comment éviter tous les effets indésirables - odeurs, moucherons... - qui peuvent décourager. Avec ce guide, recycler ses biodéchets n'a jamais été aussi simple !