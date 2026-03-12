Kosigan nouvelle donne

1365. Ancien capitaine de mercenaires, assassin et espion, Pierre Cordwain, bâtard de la maison bourguignonne de Kosigan, est un homme redouté et insaisissable. En pleine guerre de Cent Ans, alors que Français et Anglais se déchirent, il s'introduit dans le comté d'où il s'est enfui à la mort de son père. Pour d'"agréables retrouvailles en famille"... Au même moment, une délégation française négocie un accord avec le duc de Bourgogne, et Dùnevia Illavaëlle, une aventurière italienne aux pouvoirs de polymorphe, écume le comté d'Albret, alors que pour la première fois depuis des siècles le feu d'un dragon en déchire le ciel. Quel lien existe-t-il entre tous ces événements ? Qui oeuvre à la chute du duc de Bourgogne ainsi qu'à la disparition de la lignée des Kosigan ? Et dans quel but ? Un printemps de sang est une aventure du Bâtard qui ravira autant les nouveaux lecteurs que les adeptes de la première heure.