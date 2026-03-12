2 cahiers pour le CE2 : Le premier cahier Les Maths avec Léonie CE2 compte 80 pages et couvre les périodes 1 et 2. Le second cahier Les Maths avec Léonie CE2 compte 96 pages et couvre les périodes 3, 4 et 5. Les deux cahiers sont vendus ensemble. Toutes les compétences de CE2 sont travaillées pendant 2 à 5 séances pour permettre à chaque élève de progresser à son rythme. Les cahiers sont conformes aux programmes 2018 et aux repères de progression 2019. Chaque notion de mathématiques ou de géométrie CE2 commence par une partie Découverte de la notion en 3 temps : L'étape concrète ou la manipulation qui permet à l'élève d'approcher les notions de façon concrète et de se les approprier avec son cheminement et ses mots. En échangeant avec ses pairs, il verbalise son action. L'étape imagée ou l'observation qui permet à l'élève de passer de la manipulation à une représentation imagée. Aidé de l'enseignant, il transforme ainsi son action en image mentale. L'étape abstraite ou la modélisation mathématique qui permet à l'élève de transformer l'image mentale qu'il s'est construite auparavant en une représentation abstraite. Lors de cette phase, l'enseignant formalise progressivement la notion. La découverte de la notion se poursuit par une partie Entraînement avec des rubriques variées : Le calcul mental A mon tour : des exercices d'application et d'entraînement. Je joue : une activité ludique, en lien avec l'entrainement. Je cherche avec mes copains : résolution de problèmes à faire en collaboration. Le petit détective : résolution de problèmes à faire seul. A la maison : prolongement à faire après la classe. A la fin de chaque période, une double-page Je fais le point clôture le travail et prépare à l'évaluation. Pour chaque notion, des Fiches d'entraînement en autonomie sont mises à disposition gratuitement sur le site Ressources. Matériel à prévoir en CE2 pour une classe de 12 élèves Pour préparer au mieux les séances de manipulation, voici la liste du matériel à prévoir en CE2 pour une classe de 12 élèves : 360 cubes unités 8 barres de 10 100 plaques de 100 45 cubes de 1000 300 Jetons Dés Monnaie Balances Roberval et masses marquées Balances digitales Horloges individuelles Outils de géométrie (règle, équerre, compas) Papier calque Formes géométriques planes Pièces de Tangram Solides Plots (pour les séances en extérieur) Liste complète du matériel nécessaire à télécharger ici Vos ressources pédagogiques Les Maths avec Léonie CE2 offertes : Sur le site Les Maths avec Léonie , vous pouvez télécharger gratuitement les ressources pédagogiques suivantes : Une Fiche d'entraînement en autonomie associée à chaque leçon Les traces écrites J'apprends de chaque leçon à imprimer pour distribuer ou afficher Des évaluations pour chaque période et leur grille de compétences Les cartes des jeux à imprimer et plastifier Les jeux à faire à la maison Le guide pédagogique Les cahiers en version numérique pour l'enseignant La pédagogie Singapour, qu'est-ce que c'est ? La pédagogie de Singapour est une méthode explicite qui repose sur 6 temps d'apprentissage : La manipulation L'observation La modélisation mathématique L'entrainement et la répétition L'utilisation des jeux mathématiques La résolution de problèmes C'est une méthode de mathématique progressive, qui favorise la collaboration ! L'élève apprend en étant actif : en manipulant des cubes, des jetons et des objets, il approche les notions de façon concrète ; son intérêt et sa créativité sont stimulés. L'élève apprend en échangeant avec ses pairs : en verbalisant sa stratégie, il s'habitue à mettre des mots sur des concepts et à comparer son raisonnement à celui des autres, notamment dans la rubrique Je cherche avec mes copains. L'élève apprend en s'entraînant : les nombreux exercices, très progressifs et très variées, permettent à l'élève d'appliquer les notions apprises. L'élève apprend en s'amusant : par des jeux mathématiques, il aborde les mathématiques avec plaisir, ce qui l'aide à dépasser les obstacles et à développer sa confiance en lui. Notre dossier spécial Les Maths avec Léonie : Choisir la pédagogie de Singapour pour sa classe peut être un choix difficile qui peut poser beaucoup de questions. C'est pour cela que nous vous proposons de lire notre dossier spécial Les Maths avec Léonie. Vous y trouverez pour chaque niveau CP, CE1 et CE2 toutes les clés de compréhension de notre méthode ainsi que de nombreux conseils de mise en place, conseils proposés par des professeurs des écoles qui ont adopté Les Maths avec Léonie. >> Lire le dossier >> Bordas est un éditeur éco-responsable qui s'engage pour la préservation de l'environnement et utilise du papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. Imaginés et rédigés par des enseignants, ces cahiers sont l'aboutissement d'une philosophie que nous suivons depuis plus de 70 ans : vos collèges sont nos auteurs !