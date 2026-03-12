Inscription
A table, robot !

Anna Milbourne, Anna Süssbauer

Un livre interactif avec une roue à tourner pour nourrir un robot affamé. Oh non ! Ton robot a tellement faim qu'il est tout détraqué ! Vite, trouve quelque chose à lui donner pour le réparer ! Une banane ? Beurk ! Des lacets ? de la chantilly ? Des vis et des écrous ? Les tout petits adoreront tourner la roue à chaque page de ce livre interactif pour voir les différentes options de nourriture farfelues défiler, et les réactions du robot changer. Un livre rigolo à lire et à relire.

Livres animés (3 ans et +)

A table, robot !

Anna Milbourne, Anna Süssbauer trad. Eléonore Souchon

Paru le 12/03/2026

10 pages

Usborne

9,95 €

9781836068150
