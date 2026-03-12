A la demande de l'auteur, voici trois livres réunis en un seul qui ont tous trait au bien commun et à la loi naturelle dans la perspective de la doctrine sociale de l'Eglise : De la justice sociale dresse l'histoire et explore la signification de ce concept dans la doctrine sociale catholique. Le principe de totalité étudie cette notion de philosophie sociale directement liée à la question du bien commun et en montre la portée. Enfin le Court précis de la loi naturelle selon la doctrine catholique rappelle, derrière les papes, l'importance du respect de l'ordre naturel. Comme l'avait souhaité l'auteur avant de mourir, ces trois livres sont publiés en un seul volume sous le titre Du Bien commun, trouvant ainsi une unité dans la notion centrale qui les réunit.