Du blanc artificiel des néons parisiens au bleu profond du Pacifique, ces micronouvelles tracent peu à peu le récit d'une disparition : celle de l'individu dans le tumulte du monde. Thomas Louis y dresse le portrait à la fois tendre et absurde d'une humanité en déséquilibre. Influenceurs en mal d'audience, retraités connectés, voyageurs perdus : chacun tente de trouver sa place dans le chaos ambiant. Taylor Swift et moi est une traversée du monde contemporain. Un monde dans lequel la solitude se décline sous toutes ses formes.