Taylor Swift et moi

Thomas Louis

ActuaLitté
Du blanc artificiel des néons parisiens au bleu profond du Pacifique, ces micronouvelles tracent peu à peu le récit d'une disparition : celle de l'individu dans le tumulte du monde. Thomas Louis y dresse le portrait à la fois tendre et absurde d'une humanité en déséquilibre. Influenceurs en mal d'audience, retraités connectés, voyageurs perdus : chacun tente de trouver sa place dans le chaos ambiant. Taylor Swift et moi est une traversée du monde contemporain. Un monde dans lequel la solitude se décline sous toutes ses formes.

Par Thomas Louis
Chez Infimes Editions

|

Auteur

Thomas Louis

Editeur

Infimes Editions

Genre

Contes et nouvelles

Taylor Swift et moi

Thomas Louis

Paru le 12/03/2026

88 pages

Infimes Editions

12,00 €

