Villes en couleurs

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des villes du monde. Entre ruelles animées, monuments emblématiques et panoramas colorés, laissez votre esprit voyager et explorer le monde à travers chaque pages. Faites glisser vos feutres ou vos crayons de couleur sur le papier épais, donnez vie à une illustration grâce à votre imagination, et encadrez votre chef-d'oeuvre.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

Villes en couleurs

Merci les livres

Paru le 12/03/2026

96 pages

Merci les Livres

10,95 €

9791070150276
