Villes en couleurs

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des villes du monde. Entre ruelles animées, monuments emblématiques et panoramas colorés, laissez votre esprit voyager et explorer le monde à travers chaque pages. Faites glisser vos feutres ou vos crayons de couleur sur le papier épais, donnez vie à une illustration grâce à votre imagination, et encadrez votre chef-d'oeuvre.