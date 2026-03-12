Charmantes échoppes

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé de 48 illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur sur le thème des devantures de boutiques. Une pause détente, un moment de relaxation, voici le pouvoir de ces illustrations sur le thème des belles vitrines d'échoppes. Faites glisser vos feutres ou vos crayons de couleur sur le papier épais, donnez vie à une illustration grâce à votre imagination, et encadrez votre chef-d'oeuvre.