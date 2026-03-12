Inscription
#Manga

The Hitman's Fave Tome 1

Rintarô Oshima

Quand un tueur légendaire troque son arme pour des glow sticks. Un tueur à gages troque ses armes contre un glow stick ! Son activité de fan donnant un nouveau sens à sa vie, Owaru Endô, assassin de légende, se retire du métier. Alors qu'il consacre désormais ses journées aux concerts et aux meet-and-greet, son nouveau quotidien est bouleversé lorsque la pègre exige son retour ! Parviendra-t-il à protéger une tranquillité enfin gagnée ? Plongez dans le 1e tome de cette comédie d'action sur un fan pas comme les autres. Concerts et bastons garantis !

Par Rintarô Oshima
Chez Kurokawa

|

Auteur

Rintarô Oshima

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

The Hitman's Fave Tome 1

Rintarô Oshima trad. Jasmine Bretcha

Paru le 12/03/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

