Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Icônes gothiques

Alice Labourg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le portrait, genre canonique de l'histoire de l'art, est un sujet commun quelque peu négligé en littérature. L'ouvrage se propose alors d'examiner le portrait sous toutes ses formes (objet matériel, image et représentation, iconotexte, portrait "virtuel" créé par les mots) dans les romans d'Ann Radcliffe. Le portrait-objet (tableaux, miniatures) participe activement à la mise en intrigue du roman à mystères. Effigie, il articule la quête identitaire de l'héroïne et sa relation à la figure maternelle spectrale, problématique centrale du female Gothic. Enfin, le portrait émerge dans les entrelacs du texte et de l'image sous la "peinture de mots" de la romancière. En empruntant aux récentes études texte-image, aux arts visuels, aux Gothic studies et aux études de genre, le livre cerne la picturalité de l'écriture radcliffienne et invite, au-delà de son étude, à une réflexion sur le statut et les modalités du portrait en littérature. Il propose de reconsidérer son importance en tant qu'outil conceptuel pour les études littéraires en général.

Par Alice Labourg
Chez PU Rennes

|

Auteur

Alice Labourg

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique littéraire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Icônes gothiques par Alice Labourg

Commenter ce livre

 

Icônes gothiques

Alice Labourg

Paru le 23/04/2026

PU Rennes

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041301515
9791041301515
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.