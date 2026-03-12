Icônes gothiques

Le portrait, genre canonique de l'histoire de l'art, est un sujet commun quelque peu négligé en littérature. L'ouvrage se propose alors d'examiner le portrait sous toutes ses formes (objet matériel, image et représentation, iconotexte, portrait "virtuel" créé par les mots) dans les romans d'Ann Radcliffe. Le portrait-objet (tableaux, miniatures) participe activement à la mise en intrigue du roman à mystères. Effigie, il articule la quête identitaire de l'héroïne et sa relation à la figure maternelle spectrale, problématique centrale du female Gothic. Enfin, le portrait émerge dans les entrelacs du texte et de l'image sous la "peinture de mots" de la romancière. En empruntant aux récentes études texte-image, aux arts visuels, aux Gothic studies et aux études de genre, le livre cerne la picturalité de l'écriture radcliffienne et invite, au-delà de son étude, à une réflexion sur le statut et les modalités du portrait en littérature. Il propose de reconsidérer son importance en tant qu'outil conceptuel pour les études littéraires en général.