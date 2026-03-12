Rester malgré la Shoah

La survie en France d'environ 25. 000 Juifs originaires d'Allemagne et d'Autriche est un chapitre totalement méconnu dans l'histoire de l'exil juif de la Libération. En 1945, leur retour en Allemagne est impensable. De nombreux réfugiés judéo-allemands décident de rester en France parce qu'ils savent leur survie due aux actes de solidarité des Français, quand d'autres s'étaient engagés dans la Résistance. Mais, apatrides, spoliés deux fois, en Allemagne et en France, ils vont cependant affronter une immense misère dans l'après-guerre. Epuisés par les années de guerre, souvent âgés, ils connaîtront de grandes difficultés de réinsertion. Aidés par le maillage associatif juif, les survivants judéo-allemands s'engagent d'emblée à faire acte de mémoire et à obtenir justice. Munis de l'héritage intellectuel de leur tradition judéo-allemande, ces parias de jadis vont alors développer une pensée originale, critique, voire révoltée en France et insuffler un vent de renouveau à la société française. L'ouvrage retrace de nombreux destins individuels grâce à de riches témoignages. Entre souvenirs traumatisants et envie de se reconstruire, ces parcours de vie vont établir de nouvelles formes de dialogue entre la France et l'Allemagne, dont les réfugiés et leurs enfants sont parfois d'éminents médiateurs : Alfred Grosser, Joseph Rovan, Daniel Cohn-Bendit parmi les plus célèbres. Ils sont alors les figures d'une diplomatie culturelle et intellectuelle absolument inédite.