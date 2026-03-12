L'année des fiançailles

Londres, 1913. Quatre jeunes vendeuses de Harper's, grand magasin d'Oxford Street, sont bien déterminées à réussir aussi bien leur vie professionnelle que personnelle. Ayant décidé de partager un même toit, elles pourront se soutenir en cas de coup dur, ou se réjouir quand la première d'entre elles annoncera ses fiançailles... Des amours naissent dans le deuxième volet de cette série addictive, par l'une des autrices les plus populaires d'Angleterre Février 1913. Devenues amies depuis leurs premiers pas comme vendeuses chez Harper's, grand magasin chic d'Oxford Street, Sally, Beth, Maggie et Rachel ont décidé de partager un même toit. Une situation qui permet à Sally de se sentir moins seule, elle qui travaille désormais dans un bureau depuis qu'elle a été promue directrice des achats par Ben Harper, le patron du grand magasin, un homme séduisant mais distant. Rachel, de son côté, est courtisée par William Bailey. Mais les idées conservatrices de cet avocat ne seront-elles pas un frein à leur relation ? Mêlant petites histoires à la grande, Rosie Clarke nous entraîne dans le sillage de jeunes femmes déterminées à trouver leur place dans le Londres d'avant-guerre, où le mouvement des Sufragettes bat son plein.