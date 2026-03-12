"L'aider depuis le premier jour à trouver la solution à son "problème pictural' : ma mission sur terre". Ces mots d'Amélie, épouse d'Henri Matisse, révèlent un autre visage du peintre du Bonheur de vivre : celui d'un homme hanté par l'angoisse créatrice, prêt à tout pour atteindre l'absolu - le bon tableau. Muse, soutien indéfectible et pilier de l'artiste, Amélie l'accompagne sans relâche depuis leur rencontre. Mais lorsqu'une nouvelle crise artistique survient et qu'Henri découvre une source d'inspiration inattendue, c'est leur équilibre même qui vacille.