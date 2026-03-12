Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Adieu à la valse

Mardi Maldes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire d'une femme qui a disparu derrière la mère. "Maman ! " , la narratrice, approche de la quarantaine. Elle est mariée depuis presque 10 ans à Adrien, mari aidant, aimant, et mère de deux filles : Louise et Jeanne, 5 et 6 ans. Elle travaille depuis quinze ans dans la même banque. Une vie rangée, agréable, réussie sous tout rapport, étouffante, routinière, répétitive. Tenir la maison, éduquer les filles, l'école, le travail, les amis, les vacances - elle répond à toutes les exigences du quotidien - mais vacille. Oubli d'un anniversaire, boire de plus en plus, moments d'absence, stratégies d'évitement, anxiété... et culpabilité, de ne pas être une bonne mère, de les décevoir, ces deux petites filles, qu'elle aime cependant profondément. Enfermée dans ce rôle qu'elle n'a vraiment jamais choisi, tout devient mécanique pour la narratrice, déconnectée, insupportable. Elle rêve simplement de partir. S'imagine conduisant des centaines de kilomètres loin du foyer familial, des obligations quotidiennes, de la responsabilité. Et les quelques moments qui la réveillent de l'intérieur, comme un matin où une serveuse l'embrasse, ne font que nourrir ce désir de liberté. Elle décide alors de prendre une décision radicale...

Par Mardi Maldes
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Mardi Maldes

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adieu à la valse par Mardi Maldes

Commenter ce livre

 

Adieu à la valse

Mardi Maldes

Paru le 12/03/2026

Editions de l'Observatoire

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032938720
9791032938720
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.