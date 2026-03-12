Inscription
J'irai jusqu'au bout de vos nuits

Caroline Guttman

Que s'est-il passé au Bardo, la nuit du 5 mars 1991 ? C'est l'été. Pour une fois, Caroline le passe à Paris : elle est en convalescence à cause de fichus méningiomes au cerveau qu'on vient de lui retirer. Dans cette atmosphère où la mort rôde, assez seule au monde dans une capitale désertée, il va s'agir de faire diversion. Le salut va venir du parc Montsouris, à deux pas de chez elle, et plus précisément de sa rencontre avec une vieille dame fantasque. Elle va lui faire découvrir le mystère du Bardo, somptueuse reproduction du Palais du Bey de Tunis, haut lieu de la science, qui pendant plus de 120 ans s'est dressé sur les hauteurs de Montsouris, avant de disparaître dans la soirée du 5 mars 1991 à cause d'un incendie dont personne n'a jamais su l'origine... Dès lors, de la figure de la grande chimiste Clara Immerwahr, suicidée par idéal pacifiste, à une histoire d'amour pleine de secrets, c'est un véritable jeu de pistes auquel se livre notre narratrice. Endossant sa casquette d'enquêtrice, c'est tout un pan méconnu de l'histoire parisienne qu'elle revisite dans le but de tirer enfin au clair cette " affaire du Bardo ".

Par Caroline Guttman
Chez Editions de l'Observatoire

Auteur

Caroline Guttman

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

J'irai jusqu'au bout de vos nuits

Caroline Guttman

Paru le 12/03/2026

Editions de l'Observatoire

22,00 €

9791032938423
