Pour un féminisme décentré

Que le féminisme "classique" , moderne, ait imposé ses stratégies d'émancipation, ses valeurs et ses combats à toutes les femmes, voilà une thèse que les féminismes différentialistes n'ont cessé de battre en brèche. Féminismes post­coloniaux, décoloniaux, féminismes noirs ou musulmans sont ainsi autant de manière de récuser l'hégémonisme et le maternalisme du féminisme libéral universaliste, ainsi que sa tendance à lisser la singularité. L'ambition de cet ouvrage est double. Elle est d'abord de relayer la parole de certains de ces féminismes différentialistes qui souhaitent être reconnus dans leur spécificité, refusant d'être assignés à ce qu'ils ne sont pas, à savoir des féminismes essentialistes, qui prôneraient le séparatisme et le repli sur soi. Elle est ensuite de comprendre dans quelle mesure ce recadrage peut aider à voir ce qui se joue dans cette revendication de la différence. Ce que le mouvement fait au genre, c'est sans nul doute de permettre de repenser à nouveaux frais la convergence des luttes, la matrice oppressive, l'identité collective et les stratégies d'émancipation.