Les ordres royaux français

Patrick Spilliaert

Cet ouvrage de référence constitue la synthèse la plus complète sur les ordres royaux français, les ancêtres de la Légion d'honneur. Fruit de près de vingt années de recherches, cet ouvrage de référence constitue la synthèse la plus complète sur les ordres royaux français. Patrick Spilliaert, conseiller maître à la Cour des comptes et vice-président de la Société des amis du musée de la Légion d'honneur, retrace l'histoire de ces institutions prestigieuses de l'Ancien Régime à la Restauration. L'auteur présente avec précision l'évolution de ces ordres qui ont marqué l'histoire de France, leurs insignes et leur rôle dans la société française.

Par Patrick Spilliaert
Chez Dervy

Les ordres royaux français

Patrick Spilliaert

Paru le 26/03/2026

250 pages

Dervy

18,00 €

9791024218748
