Au Diable ! La sorcellerie hier et aujourd'hui

Cet ouvrage relate la chasse aux sorcières qui a eu lieu à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Les sorcières pullulent et le Diable est leur maître. Avec leurs rites, leur vie dépravée, leur goût pour la luxure et les accouplements sataniques, le mépris des lois divines, elles font peser une terrible menace à la fois sur l'Eglise et la société. Il faut éradiquer le mal à sa racine, débusquer ces impies et les envoyer au bûcher. C'est avec cette feuille de route qu'à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe des missions d'épuration civiles et religieuses sillonnent l'Europe. Aucun pays, aucune région n'est épargné. Les inculpées n'ont pas droit à la défense. On juge sur des ragots, des on-dit, des propos délirants. Les dénonciations pleuvent, les aveux sont arrachés sous torture, un vent de folie balaye les villes et les campagnes. Le point d'orgue de cette épouvantable chasse aux sorcières aura lieu au Pays basque. Dépêché en 1609 par Henri IV, le conseiller bordelais Pierre de Lancre va étriller la province du Labourd (la bande océanique) et livrer au bourreau 90 personnes en quatre mois. C'est cette répression impitoyable que raconte dans ce livre Eric Joly qui a longuement enquêté sur les tribunaux d'exception, les juges, les interrogatoires, les victimes, les procès-verbaux. Il dresse ici un constat réaliste et terrifiant de cette monstruosité.