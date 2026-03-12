Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Au Diable ! La sorcellerie hier et aujourd'hui

Eric Joly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage relate la chasse aux sorcières qui a eu lieu à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Les sorcières pullulent et le Diable est leur maître. Avec leurs rites, leur vie dépravée, leur goût pour la luxure et les accouplements sataniques, le mépris des lois divines, elles font peser une terrible menace à la fois sur l'Eglise et la société. Il faut éradiquer le mal à sa racine, débusquer ces impies et les envoyer au bûcher. C'est avec cette feuille de route qu'à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe des missions d'épuration civiles et religieuses sillonnent l'Europe. Aucun pays, aucune région n'est épargné. Les inculpées n'ont pas droit à la défense. On juge sur des ragots, des on-dit, des propos délirants. Les dénonciations pleuvent, les aveux sont arrachés sous torture, un vent de folie balaye les villes et les campagnes. Le point d'orgue de cette épouvantable chasse aux sorcières aura lieu au Pays basque. Dépêché en 1609 par Henri IV, le conseiller bordelais Pierre de Lancre va étriller la province du Labourd (la bande océanique) et livrer au bourreau 90 personnes en quatre mois. C'est cette répression impitoyable que raconte dans ce livre Eric Joly qui a longuement enquêté sur les tribunaux d'exception, les juges, les interrogatoires, les victimes, les procès-verbaux. Il dresse ici un constat réaliste et terrifiant de cette monstruosité.

Par Eric Joly
Chez Dervy

|

Auteur

Eric Joly

Editeur

Dervy

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au Diable ! La sorcellerie hier et aujourd'hui par Eric Joly

Commenter ce livre

 

Au Diable ! La sorcellerie hier et aujourd'hui

Eric Joly

Paru le 19/03/2026

224 pages

Dervy

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791024218717
9791024218717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.