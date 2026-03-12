Inscription
Iles merveilleuses

Nicola Balossi Restelli

Connues pour leur beauté et leur isolement, les îles captivent depuis toujours l'imaginaire collectif. Ce livre explore cette dualité fascinante à travers une sélection de lieux extraordinaires - tropicaux, volcaniques ou polaires - chacun porteur d'un récit unique. Entre récits d'explorateurs, légendes locales, spiritualité et paysages époustouflants, Iles extraordinaires propose un voyage sensoriel et culturel hors du commun. Les textes inspirants accompagnent des images saisissantes pour révéler l'âme cachée de ces terres lointaines, souvent perçues comme des paradis... mais aussi comme des refuges ou des épreuves.

Par Nicola Balossi Restelli
Chez White Star

Auteur

Nicola Balossi Restelli

Editeur

White Star

Genre

Beauté du monde

Iles merveilleuses

Nicola Balossi Restelli trad. Emmanuelle Peras

Paru le 12/03/2026

224 pages

White Star

24,90 €

9788832916430
