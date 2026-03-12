Iles merveilleuses

Connues pour leur beauté et leur isolement, les îles captivent depuis toujours l'imaginaire collectif. Ce livre explore cette dualité fascinante à travers une sélection de lieux extraordinaires - tropicaux, volcaniques ou polaires - chacun porteur d'un récit unique. Entre récits d'explorateurs, légendes locales, spiritualité et paysages époustouflants, Iles extraordinaires propose un voyage sensoriel et culturel hors du commun. Les textes inspirants accompagnent des images saisissantes pour révéler l'âme cachée de ces terres lointaines, souvent perçues comme des paradis... mais aussi comme des refuges ou des épreuves.