Et si le cycle menstruel n'était pas une contrainte biologique, mais une architecture intérieure de créativité, d'intuition et de puissance ? Dans Lune Rouge, Miranda Gray propose une lecture profondément structurée et symbolique du cycle féminin, envisagé comme une dynamique en quatre archétypes, à l'image des phases lunaires et des saisons de la Terre Lune Rouge ne se limite pas à une approche psychologique ou spirituelle : il articule sociologie de la menstruation, perception énergétique, rythmes émotionnels et capacités pratiques. Le "cadran lunaire" devient un outil d'observation précis, permettant d'identifier les périodes d'élan, de rayonnement, de créativité critique ou d'introspection, et d'intégrer ces variations dans la vie professionnelle, relationnelle et personnelle. Ce livre ne cherche pas à idéaliser le féminin, mais à en restituer la complexité : la femme "fonceuse" , "nourricière" , "sauvage" ou "casanière" coexistent au fil du mois. En donnant une cartographie claire de ces transitions, Miranda Gray offre un cadre de compréhension qui transforme la relation au corps en ressource stratégique et en chemin d'autonomie. Miranda Gray est une artiste britannique, écrivaine et formatrice en thérapies alternatives, reconnue internationalement pour son travail pionnier sur la nature cyclique des femmes. Depuis la publication de Red Moon dans les années 1990, elle a contribué à replacer le cycle menstruel au coeur d'une réflexion culturelle, énergétique et symbolique qui dépasse largement le cadre du développement personnel. Son approche se distingue par une articulation rare entre recherche symbolique (mythologie, archétypes lunaires, traditions anciennes), observation concrète du vécu féminin et outils pratiques d'auto-connaissance. Elle a développé des formations, des ressources pédagogiques et des supports visuels (cartes, oracles, illustrations) qui prolongent et structurent son travail, faisant d'elle une référence pour de nombreuses praticiennes, thérapeutes et enseignantes à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. Son oeuvre, traduite et régulièrement rééditée, a inspiré des initiatives artistiques, éducatives et communautaires autour du cycle féminin. En donnant une cartographie claire des dynamiques internes du cycle, Miranda Gray a ouvert un champ d'exploration qui continue d'influencer la manière dont le féminin est compris et transmis aujourd'hui.