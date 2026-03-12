Inscription
#Beaux livres

Mindful Living

Mindful Living vous invite à ralentir, à respirer profondément et à embrasser l'art de la présence. Ce livre magnifiquement conçu mêle des photographies sereines à des réflexions perspicaces sur la pleine conscience, le soin de soi et la vie intentionnelle. Découvrez des conseils pratiques, des rituels apaisants et des histoires inspirantes qui nourrissent la paix intérieure et l'équilibre. Que vous le placiez chez vous ou que vous l'oï¬riez à un être cher, il vous rappellera chaque jour de vivre en toute conscience et gratitude. Laissez chaque page vous guider vers une vie plus centrée et plus harmonieuse. Elevez votre espace et votre esprit avec Mindful Living.

Chez Loft Publications

|

Editeur

Loft Publications

Genre

Design

Mindful Living

Paru le 12/03/2026

256 pages

Loft Publications

45,00 €

9788499365749
