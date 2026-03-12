Défi actuel Méthode de français B2

Défi actuel - Plongée dans la langue et les cultures francophones : le cahier d'exercices de Défi actuel 4 Le Cahier d'exercices de Défi actuel 4 propose un travail approfondi de systématisation et de consolidation des acquis en grammaire et en lexique, permettant aux apprenants de renforcer leurs compétences linguistiques. Des activités de phonétique, en lien avec les capsules dédiées, favorisent une mise en pratique efficace des notions abordées. Une autoévaluation est également intégrée pour faire le point sur ses progrès, accompagnée d'activités de réflexion sur les cultures et les faits de société francophones.