Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Défi actuel Méthode de français B2

Collectif, Maison des langues

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Défi actuel - Plongée dans la langue et les cultures francophones : le cahier d'exercices de Défi actuel 4 Le Cahier d'exercices de Défi actuel 4 propose un travail approfondi de systématisation et de consolidation des acquis en grammaire et en lexique, permettant aux apprenants de renforcer leurs compétences linguistiques. Des activités de phonétique, en lien avec les capsules dédiées, favorisent une mise en pratique efficace des notions abordées. Une autoévaluation est également intégrée pour faire le point sur ses progrès, accompagnée d'activités de réflexion sur les cultures et les faits de société francophones.

Par Collectif, Maison des langues
Chez Difusion

|

Auteur

Collectif, Maison des langues

Editeur

Difusion

Genre

Français langue étrangère (FLE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Défi actuel Méthode de français B2 par Collectif, Maison des langues

Commenter ce livre

 

Défi actuel Méthode de français B2

Collectif, Maison des langues

Paru le 19/03/2026

104 pages

Difusion

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788411573740
9788411573740
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.