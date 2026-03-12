Remontada Entrepreneuriale est un livre d'espoir et d'action. Bruno Rost y fait parler celles et ceux qui refusent la fatalité : dirigeants, investisseurs, experts du retournement, tous engagés dans la relance d'entreprises en crise. A travers leurs témoignages, il raconte comment une faillite peut devenir un rebond, une "remontada". Intégré à la collection Entreprises Rayonnantes, ce nouvel opus met en scène le courage collectif, l'intelligence du terrain et l'humanité des redressements réussis. Un livre inspirant, mais aussi une véritable boîte à outils managériale pour affronter la tempête et piloter le changement avec audace.