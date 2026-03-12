Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les Ombres de Dambreville

Lady Raven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Dambreville, les secrets ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent d'y laisser battre leur coeur. 1920. Lorsque Isaure Devreaux franchit les grilles du manoir de Dambreville, elle ne sait encore rien de l'homme qui l'y a invitée... Pourtant, entre les murs chargés d'ombres et de murmures, un nom revient sans cesse : Lucien Dalencourt, figure insaisissable dont la présence semble hanter chaque couloir. Empêchée de l'approcher, Isaure entreprend avec lui une correspondance secrète, faisant naître une proximité inattendue, à la fois fragile et brûlante. Qui est réellement cet homme qui a scellé son coeur derrière mille interdits ? 2021. Pour Sienna Medel, l'amour appartient au passé - un passé qu'elle s'efforce d'oublier jusqu'au jour où une jeune stagiaire lui confie un héritage étrange, légué par son arrière-grand-mère Isaure. Décidée à comprendre ce qui a uni cette ancêtre à un homme aussi insaisissable que Lucien, Sienna se rend à Dambreville. Elle n'imaginait pas y retrouver Nick, son ex-petit ami, l'homme qu'elle n'a jamais vraiment réussi à oublier. Deux femmes séparées par le temps. Deux histoires qui se répondent. Et au centre, un manoir dont les pierres gardent encore la trace d'un amour aux allures de La Belle et la Bête.

Par Lady Raven
Chez Château d'âmes éditions

|

Auteur

Lady Raven

Editeur

Château d'âmes éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Ombres de Dambreville par Lady Raven

Commenter ce livre

 

Les Ombres de Dambreville

Lady Raven

Paru le 12/03/2026

368 pages

Château d'âmes éditions

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940787159
9782940787159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.