Les Ombres de Dambreville

A Dambreville, les secrets ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent d'y laisser battre leur coeur. 1920. Lorsque Isaure Devreaux franchit les grilles du manoir de Dambreville, elle ne sait encore rien de l'homme qui l'y a invitée... Pourtant, entre les murs chargés d'ombres et de murmures, un nom revient sans cesse : Lucien Dalencourt, figure insaisissable dont la présence semble hanter chaque couloir. Empêchée de l'approcher, Isaure entreprend avec lui une correspondance secrète, faisant naître une proximité inattendue, à la fois fragile et brûlante. Qui est réellement cet homme qui a scellé son coeur derrière mille interdits ? 2021. Pour Sienna Medel, l'amour appartient au passé - un passé qu'elle s'efforce d'oublier jusqu'au jour où une jeune stagiaire lui confie un héritage étrange, légué par son arrière-grand-mère Isaure. Décidée à comprendre ce qui a uni cette ancêtre à un homme aussi insaisissable que Lucien, Sienna se rend à Dambreville. Elle n'imaginait pas y retrouver Nick, son ex-petit ami, l'homme qu'elle n'a jamais vraiment réussi à oublier. Deux femmes séparées par le temps. Deux histoires qui se répondent. Et au centre, un manoir dont les pierres gardent encore la trace d'un amour aux allures de La Belle et la Bête.