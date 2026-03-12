Inscription
#Essais

Médiavers, médiathéisme et complosophisme

Haupt Alexis, Lionel Cruzille, Alexis Haupt

ActuaLitté
Dans ce nouvel ouvrage, après "Discours de la servitude intellectuelle" et "Complosophisme", Alexis Haupt met en lumière l'importance de l'aveuglement face aux médias. En baignant dans leur monde virtuel - TV, la radio, smartphone, ordinateur, publicités urbaines... -, l'homme d'aujourd'hui se noie dans ce que l'auteur nomme le "médiavers" (univers-média). Les conséquences sont multiples, mais les principales semblent que beaucoup perdent peu à peu pied avec la réalité pour soit rejeter en bloc ces mêmes médias, soit vouer un véritable culte à ceux-ci, donnant ainsi naissance au "médiathéisme". Préface d'Etienne Chouard Alexis Haupt est né en 1990. A vingt ans, il rédige ses premiers essais de philosophie. Depuis, il écrit quotidiennement sur diverses thématiques et prône avant tout un éveil de la conscience des Hommes, c'est-à-dire du "moi-pensant", et, ce dès l'enfance.

Chez Alexandre Stanké

|

Auteur

Editeur

Alexandre Stanké

Genre

Communication - Médias

Paru le 12/03/2026

20,00 €

9782898130229
