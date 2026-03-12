Mon cahier de remèdes & recettes aux huiles essentielles

Plus de 150 recettes pour profiter des bienfaits des huiles essentielles Et si vous faisiez vos remèdes maison à base d'huiles essentielles ? Synergies, tisanes, huiles de massage, formules pour le bain, baumes ou mélanges à diffuser... Sophie Lacoste vous propose plus de 150 recettes à réaliser vous-même et vous invite à améliorer les mélanges selon vos goûts et vos besoins. Vous toussez, vous êtes de mauvais poil, vous vous endormez après les repas, vous êtes angoissé, vous avez la peau sèche, vous avez mal au dos, à la tête... ? Classées par affections pour répondre à un souci de santé ou de beauté, les recettes permettent aussi bien de soigner un début de rhume que de faire disparaître quelques petits boutons. Plus de 50 maux du quotidien peuvent ainsi être facilement soulagés. Il s'agit toutefois de recettes aux huiles essentielles : il faut donc respecter les dosages et faire preuve de prudence, car ces extraits végétaux sont de véritables concentrés de plantes, surpuissants, très efficaces, mais à employer avec discernement. Ce cahier vous permet de bénéficier de leurs propriétés sans prendre de risque, grâce aux posologies détaillées.