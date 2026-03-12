Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Mon cahier de remèdes & recettes aux huiles essentielles

Sophie Lacoste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 150 recettes pour profiter des bienfaits des huiles essentielles Et si vous faisiez vos remèdes maison à base d'huiles essentielles ? Synergies, tisanes, huiles de massage, formules pour le bain, baumes ou mélanges à diffuser... Sophie Lacoste vous propose plus de 150 recettes à réaliser vous-même et vous invite à améliorer les mélanges selon vos goûts et vos besoins. Vous toussez, vous êtes de mauvais poil, vous vous endormez après les repas, vous êtes angoissé, vous avez la peau sèche, vous avez mal au dos, à la tête... ? Classées par affections pour répondre à un souci de santé ou de beauté, les recettes permettent aussi bien de soigner un début de rhume que de faire disparaître quelques petits boutons. Plus de 50 maux du quotidien peuvent ainsi être facilement soulagés. Il s'agit toutefois de recettes aux huiles essentielles : il faut donc respecter les dosages et faire preuve de prudence, car ces extraits végétaux sont de véritables concentrés de plantes, surpuissants, très efficaces, mais à employer avec discernement. Ce cahier vous permet de bénéficier de leurs propriétés sans prendre de risque, grâce aux posologies détaillées.

Par Sophie Lacoste
Chez Editions Mosaïque-Santé

|

Auteur

Sophie Lacoste

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Aromathérapie - Huiles essenti

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon cahier de remèdes & recettes aux huiles essentielles par Sophie Lacoste

Commenter ce livre

 

Mon cahier de remèdes & recettes aux huiles essentielles

Sophie Lacoste

Paru le 12/03/2026

72 pages

Editions Mosaïque-Santé

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849393369
9782849393369
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.