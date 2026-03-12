Inscription
Numériser l'architecture

David Lo Buglio

Représenter l'architecture, c'est la comprendre puis l'expliquer. A l'heure du numérique et face aux multiples pressions pesant sur le patrimoine bâti, David Lo Buglio interroge le rôle des nouveaux outils de capture et de numérisation (photogrammétrie, lasergrammétrie, intelligence artificielle) dans la fabrique du savoir architectural. En articulant histoire du dessin, analyse computationnelle et lecture interprétative, il montre comment la représentation peut redevenir un espace de connaissance où se rencontrent mesure et sens, rigueur et regard.

David Lo Buglio
Université de Bruxelles

Auteur

David Lo Buglio

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Architecture

Numériser l'architecture

David Lo Buglio

Paru le 23/04/2026

Université de Bruxelles

31,00 €

9782800419558
