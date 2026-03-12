Le chardon et le spectre vert

Les détectives de l'inexpliqué créent enfin leur chaîne vidéo d'enquêtes paranormales et d'urbex ! Pour leur première capsule, Ben, le pro de la chasse aux fantômes, part en repérage de nuit avec Sissi dans un vieux cimetière. Mais la soirée tourne au cauchemar lorsqu'ils entendent un cri terrifiant, puis aperçoivent et filment un spectre vert. Rapidement, Ben fait le lien entre ce fantôme - une fille en robe verte - et la tombe des naufragés de 1857, où il l'a aperçu. L'entité ferait-elle partie des victimes de ce navire coulé dans le Saint-Laurent ? Quand elle suit Ben jusque chez lui et sème la panique, il veut découvrir pourquoi ce spectre erre encore ici ! Mais l'aide de ses amis et de la flamboyante Madame Gigi, ainsi que son nouveau gadget techno, une boîte à esprits, suffiront-ils à résoudre ce dossier hanté vieux de presque 170 ans ?