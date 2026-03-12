Inscription
#Roman jeunesse

Une incroyable rencontre

Anne-Marie Desplat-Duc, Elisa Villebrun

ActuaLitté
Et si tu devenais la meilleure amie d'une chanteuse star ? La nouvelle série de romans 8-12 dont tu vas devenir FAN ! Ce soir, Emy donne un grand concert à Marseille et ses fans, les Emmies, trépignent d'impatience ! A treize ans, Emy est déjà une star. Mais le rôle de petite fille parfaite qu'on lui impose ne lui convient plus. Elle rêve de chanter des textes qui la touchent et de choisir ses tenues de scène. Louise, elle, aime écrire des poèmes. Elle est fan d'Emy depuis toujours. Son rêve ? Assister à un de ses concerts ! Mais ses parents lui ont toujours dit qu'un billet coûterait vraiment trop cher...

Auteur

Editeur

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Paru le 12/03/2026

160 pages

12,50 €

9782748539233
