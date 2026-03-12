Obsession Neurasthénie

Inscription
Melle Junod s'adresse non seulement à ceux qui veulent en bénéficier pour eux-mêmes mais peut-être plus spécialement aux praticiens (médecins ou non) soucieux d'enseigner le "Vittoz" dans son authenticité selon sa technique simple et précise et selon l'esprit dont le docteur Vittoz, homme d'éminente valeur morale, a imprégné toute sa psychothérapie. Technique et esprit sont indissociables : à cette condition, on peut dire que la Méthode est une "reprise de l'homme total" . - Reprise sur le plan physique par le développement de la réceptivité , - Reprise sur le plan psychique par le contrôle des idées, des sentiments , - Enfin la dernière étape de cette reprise de "l'homme total" se situe sur le plan spirituel. La cons­cience morale y occupe une place de plus en plus large. "Efforcez-vous de rayonner le bien" , disait le docteur Vittoz à ses malades. La qualité de cet ouvrage est sa meilleure recommandation.

