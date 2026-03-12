Inscription
#Essais

Souviens-toi que tu es poussière

Matthew Mccullough

ActuaLitté
Dans cet ouvrage, Matthew McCullough aborde un thème universel et souvent évité : notre mortalité. En s'appuyant sur la Bible et sur une réflexion théologique accessible, il montre que la conscience de notre finitude n'est pas un fardeau, mais un chemin vers une foi plus solide. Pour McCullough, la conscience de notre mortalité est une discipline spirituelle essentielle : elle révèle nos illusions, expose nos peurs, éclaire nos fardeaux. Ce qui permet paradoxalement de mieux saisir la beauté de la vie nouvelle offerte en Christ, d'approfondir notre adoration et de retrouver une espérance authentiquement chrétienne, enracinée dans la résurrection.

Par Matthew Mccullough
Chez CLC Editions

|

Auteur

Matthew Mccullough

Editeur

CLC Editions

Genre

Vie chrétienne

Souviens-toi que tu es poussière

Matthew Mccullough

Paru le 09/04/2026

210 pages

CLC Editions

18,00 €

ActuaLitté
9782722204904
