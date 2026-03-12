Souviens-toi que tu es poussière

Dans cet ouvrage, Matthew McCullough aborde un thème universel et souvent évité : notre mortalité. En s'appuyant sur la Bible et sur une réflexion théologique accessible, il montre que la conscience de notre finitude n'est pas un fardeau, mais un chemin vers une foi plus solide. Pour McCullough, la conscience de notre mortalité est une discipline spirituelle essentielle : elle révèle nos illusions, expose nos peurs, éclaire nos fardeaux. Ce qui permet paradoxalement de mieux saisir la beauté de la vie nouvelle offerte en Christ, d'approfondir notre adoration et de retrouver une espérance authentiquement chrétienne, enracinée dans la résurrection.